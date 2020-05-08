Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны

Российское правительство выделит 473 млн рублей для ремонта жилья ветеранов войны, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, более 1,2 миллиона человек получили единовременные выплаты к 9 Мая. Общая сумма выплат составила 71,4 миллиарда рублей, подчеркнула она.

Деньги получили участники ВОВ, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, единовременные выплаты составили от 50 до 75 тысяч рублей в зависимости от категорий граждан. На обеспечение ветеранов жильем выделено 350 миллионов рублей, подчеркнула Голикова.