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13:45   8 Мая 2020
Политика

Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны

Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны

Российское правительство выделит 473 млн рублей для ремонта жилья ветеранов войны, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, более 1,2 миллиона человек получили единовременные выплаты к 9 Мая. Общая сумма выплат составила 71,4 миллиарда рублей, подчеркнула она.

Деньги получили участники ВОВ, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, единовременные выплаты составили от 50 до 75 тысяч рублей в зависимости от категорий граждан. На обеспечение ветеранов жильем выделено 350 миллионов рублей, подчеркнула Голикова.

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Автор: Илья Романович
#ветераны #голикова #75-летие победы

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