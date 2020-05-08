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13:25   8 Мая 2020
Россия

Экс-депутат красноярского Заксобрания Быков арестован

Экс-депутат красноярского Заксобрания Быков арестован

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова, подозреваемого в организации убийств, на месяц и 26 дней.

Правоохранители задержали экс-депутата красноярского Заксобрания накануне, 7 мая. Предпринимателя подозревают в организации двойного убийства, совершенного в 1994 году, передает РИА Новости. В 2002 году Анатолий Быков решением суда был признан виновным в организации покушения на убийство.

Тогда фигуранта дела приговорили к 6,5 годам условно. Через три года соответствующая мера была отменена. В 2016 году Анатолий Быков планировал принять участие в выборах регионального парламента. Красноярский крайизбирком отказал ему из-за имеющейся судимости.

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Автор: Василий Пименов
#арест #красноярск

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