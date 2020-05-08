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13:25   8 Мая 2020
Общество

Глава Минздрава РФ предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Глава Минздрава РФ предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь

Единый государственный экзамен не стоит проводить в июне из-за пандемии коронавируса, обозначил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что на первый месяц лета точно не стоит ориентироваться, устанавливая время сдачи ЕГЭ, так как это небезопасно, сообщает РИА Новости.

"Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь", — подчеркнул Мурашко.

В первую очередь необходимо пронаблюдать, как послабления ограничительных мер, введенных для минимизации распространения коронавируса, повлияют на ситуацию, а уже потом предпринимать дальнейшие шаги, резюмировал он.

Пока Мурашко не готов назвать какие-либо конкретные даты.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #егэ #коронавирус #COVID-19

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