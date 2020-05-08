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13:10   8 Мая 2020
Политика

Путин поздравил бывшие страны СССР с Победой в ВОВ

Путин поздравил бывшие страны СССР с Победой в ВОВ

Лидер Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные письма главам и жителям 13 государств бывшего Советского Союза на фоне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Соответствующую информацию предоставила пресс-служба Кремля. Об этом писало РИА Новости.

Также государственный лидер РФ поздравил руководство и граждан Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и Франции.

Помимо поздравительных писем, Путин по инициативе главы австрийского правительства Себастьяна Курца записал видеообращение к жителям Австрии. Запись была представлена гражданам на телеканале ORF. По словам президента, защита достоверных фактов о войне и память об умерших является не просто долгом, а ответственностью перед будущими поколения. Вследствие чего необходимо сделать все возможное, чтобы подобная трагедия не повторилась вновь, отметил Путин.

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Автор: Яна Либерман
#путин #политика #поздравление

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