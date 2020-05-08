Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

Президент России Владимир Путин выступил с обращением в эфире австрийского телевидения в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны.

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предложил российскому лидеру обратиться к австрийскому народу по случаю 75-летия Победы над нацизмом. Путин напомнил, что весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин, пишет ТАСС.

Армия СССР четыре года пыталась достичь этой цели, пройдя через "ад самой кровопролитной войны". По словам главы РФ, советские граждане совершили героический подвиг, преодолев самые нечеловеческие испытания. Именно они определили ход Второй мировой войны и освободили Европу. Россия всегда будет помнить этот вклад в разгром фашистских захватчиков, а также тех, кто боролся с нацистами в составе антигитлеровской коалиции, заявил Путин.