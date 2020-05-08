Дефицит газа в США сыграет на руку «Газпрому» в борьбе за Европу

Летом 2020 года Соединенные Штаты Америки столкнутся с дефицитом газа и это приведет к росту стоимости СПГ для Европы, что сыграет на руку российскому «Газпрому».

Такой прогноз члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева в пятницу, 8 мая, приводит федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Сейчас, по словам эксперта, ситуация в Евросоюзе напоминает коллапс, произошедший на американском нефтяном рынке, когда цены на сырье обрушились до отрицательных значений. То есть сложилась абсурдная ситуация – европейские газовые хранилища, которые в апреле были заполнены на 62 процента, к июню заполнятся на все 100 процентов.

«Сжиженный газ загружать некуда. Поэтому те, кто его законтрактовал, пытаются продать его по любой цене. И одна тысяча кубометров газа стоит ниже 70 долларов», — заявил Лосев в эфире телеканала НТВ в передаче «Место встречи».

При этом эксперт отметил, что на газовом рынке в США ситуация складывается обратным образом – сокращение добычи нефти и газа на сланцевых месторождениях приводит к тому, что газа, который обеспечивает 40 процентов всей генерации электроэнергии в США, начинает не хватать. Это играет на руку «Газпрому».

«Дальние контракты становятся значительно дороже текущих. И Америка ожидает дефицита газа. Теплое лето, потребление электроэнергии вырастет, и газа для Европы не останется. Он будет дороже газпромовского раза в три», — спрогнозировал Лосев.

То есть, по его словам, после того, как сократившееся в условиях пандемии промышленное производство в Европе возобновится, у «Газпрома» на этом рынке будут более сильные позиции, чем позиции американских производителей.

Также Лосев напомнил, что российская компания «Газпром» занимает лидирующее положение в структуре газовой энергетики Европы, так как обеспечивает поставки 200 миллиардов кубометров голубого топлива в год, при общем ежегодном потреблении в 550 миллиардов кубометров газа. Если поставки из США сократятся и не появится соразмерных альтернатив, российский газовый гигант станет для Евросоюза жизненно необходимым.