Китай готов перейти к решительным действиям при продолжении поступления обвинений от американских властей в искусственном создании коронавирусной инфекции, сообщает издание South China Morning Post.

Пекин может резко уменьшить вложение средств в государственные облигации США из-за напряженных отношений с американскими властями. В случае принятия решения об избавлении от большей части госдолга США, Китай может нанести удар по всей экономике страны, что чревато обвалом курса доллара, считают эксперты.

Сейчас Вашингтон вводит в оборот новые облигации, чтобы получить возможность проспонсировать программы по борьбе с пандемией коронавируса, а также начать устранять последствия экономического кризиса. Действия КНР могут помешать планам США.

Вспышка коронавируса началась в конце 2019 года на территории Китая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 в марте 2020 года. Вашингтон пытается обвинить в случившемся власти Китая.