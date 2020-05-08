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12:45   8 Мая 2020
Экономика

Глава Счетной палаты считает, что Правительство РФ должно поддержать весь малый бизнес

Глава Счетной палаты считает, что Правительство РФ должно поддержать весь малый бизнес

Кабинет министров должен расширить объем поддержки малого и среднего бизнеса, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, поддержка должна распространиться не только на отельные отрасли, но и на весь бизнес.

"Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти", - приводит слова Кудрина ТАСС.

Сейчас правительство готовит третий пакет поддержки экономики, напомнил глава Счетной палаты. Он предположил, что сумма поддержки составит не менее 1 трлн рублей или даже больше.

Кудрин добавил, что выдавать помощь "всем поголовно" – неэффективная мера с точки зрения расходов, так как средств не так много. По его мнению, помощь нужно сконцентрировать на тех, кто "именно страдает".

В конце апреля аналитические центры Университета "Синергия" и НАФИ провели опрос, результаты которого показали, что 88% российских предпринимателей не собираются завершать свою деятельность из-за карантинных ограничений.

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Автор: Василий Пименов
#россия #кудрин #счетная палата #господдержка #малый и средний бизнес

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