Глава Счетной палаты считает, что Правительство РФ должно поддержать весь малый бизнес

Кабинет министров должен расширить объем поддержки малого и среднего бизнеса, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. По его словам, поддержка должна распространиться не только на отельные отрасли, но и на весь бизнес.

"Да, это удвоит и утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти", - приводит слова Кудрина ТАСС.

Сейчас правительство готовит третий пакет поддержки экономики, напомнил глава Счетной палаты. Он предположил, что сумма поддержки составит не менее 1 трлн рублей или даже больше.

Кудрин добавил, что выдавать помощь "всем поголовно" – неэффективная мера с точки зрения расходов, так как средств не так много. По его мнению, помощь нужно сконцентрировать на тех, кто "именно страдает".

В конце апреля аналитические центры Университета "Синергия" и НАФИ провели опрос, результаты которого показали, что 88% российских предпринимателей не собираются завершать свою деятельность из-за карантинных ограничений.