Путин и Меркель обменялись поздравлениями с 75-летием освобождения мира от фашистов

Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель. В ходе диалога они обменялись поздравлениями с 75-летием освобождения Европы и всей планеты от фашистов.

Соответствующую информацию предоставило РИА Новости.

По данным пресс-службы Кремля, для РФ и ФРГ это событие имеет особое и символическое значение. В ходе разговора государственные лидеры отметили необходимость сохранения исторической памяти о трагических событиях.

Также Путин и Меркель выразили уверенность, что в обоих государствах никогда не забудут о немецких патриотах, которые бесстрашно противостояли нацистам и их режиму.