Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

 Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени

Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени
Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

 Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны

Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны
Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

 SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара

SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара
День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

 Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени

Губернаторы казнили глав Минздравов и снимут короны к осени
Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

Лукашенко призвал чтить и защищать от клеветы победу советского народа в ВОВ

 Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны

Кабмин РФ выделит 473 млн рублей на ремонт жилья ветеранов войны
Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

Путин обратился к австрийцам по случаю 75-летия освобождения Австрии от нацизма

 SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара

SCMP: реакция КНР на обвинения в создании коронавируса грозит обвалом доллара
12:28   8 Мая 2020
Политика

Путин и Меркель обменялись поздравлениями с 75-летием освобождения мира от фашистов

Путин и Меркель обменялись поздравлениями с 75-летием освобождения мира от фашистов

Глава Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель. В ходе диалога они обменялись поздравлениями с 75-летием освобождения Европы и всей планеты от фашистов.

Соответствующую информацию предоставило РИА Новости.

По данным пресс-службы Кремля, для РФ и ФРГ это событие имеет особое и символическое значение. В ходе разговора государственные лидеры отметили необходимость сохранения исторической памяти о трагических событиях.

Также Путин и Меркель выразили уверенность, что в обоих государствах никогда не забудут о немецких патриотах, которые бесстрашно противостояли нацистам и их режиму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#путин #меркель #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...