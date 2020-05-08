Путин заявил, что Россия не может испытывать вину за начало Второй мировой войны

Россия не может и не должна испытывать вину за начало Второй мировой войны, заявил президент страны Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память".

Как отметил российский лидер, советские граждане положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней, поэтому нет оправдания тем, кто пытается переписать историю страны.

"Кто на кого напал 22 июня 1941 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас?", — возмутился президент РФ, назвав это бредом.

В начале 2020 года Польша приняла резолюцию, согласно которой вина за начало Второй мировой войны возлагается равнозначно на Германию и Советский Союз. Согласно документу, советские войска, освобождавшие Польшу в 1944-1945 годах, признаны оккупантами.