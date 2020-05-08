День Победы из окна. Как пройдет 9 мая в режиме самоизоляции

Из-за эпидемии коронавируса во всех регионах России действует запрет на массовые мероприятия и шествия, а жителям советуют оставаться дома. Впрочем, даже в таких условиях День Победы состоится, а ограничительные меры побудят организаторов проявить находчивость.

Пока центральная часть России будет спать, Дальний Восток въедет в праздничный день на ретро-автомобилях в рамках акции «Свеча Памяти — Никто не забыт, ничто не забыто». Колонна проедет по Хабаровску, останавливаясь у памятных мемориалов, чтобы зажечь свечи.

«Фронтовые бригады», набранные из волонтеров и артистов, пройдут по дворам, где живут ветераны, и поздравят их, соблюдая «социальную дистанцию». По Петропавловску-Камчатскому будет курсировать машина, транслирующая песни военных лет. Воздушные парады в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском начнутся в 11.00 по местному времени.

Военные самолеты и вертолеты поднимутся в небо в 47 городах РФ. Главный воздушный парад состоится в Москве.

Сибиряки ушли в онлайн: на краевом телеканале Красноярского края «Енисей» пройдет телемарафон «Живая память». Герои Великой Отечественной войны, проживающие в регионе, будут в прямом эфире принимать поздравления и рассказывать истории военных лет.

На Урале к празднованию Дня Победы подошли творчески: замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Поплавский рассказал, что, начиная с Екатеринбурга, по городам региона пройдет колонна автомобилей с платформами, на которых артисты покажут эпизоды из истории войны.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посоветовал жителям региона оставаться дома и ограничиться просмотром фильмов и концертов, которые будут транслировать по телевидению. Смотреть воздушный парад и праздничный салют в онлайне и в эфире ТВ призвал москвичей и мэр столицы Сергей Собянин.

Объединить людей и поднять дух в непростое время, как и в военные годы, должна песня. В 19.00 по московскому времени народный артист СССР Василий Лановой призвал россиян выйти на балконы и спеть «День Победы». На Дальнем Востоке акция состоится в полдень по местному времени.

Но главным мероприятием Дня Победы по всей России станет «Бессмертный полк», который в этом году пройдет в онлайн.

Виртуальное шествие начнут транслировать с 02:00 по московскому времени 9 мая 2020 года на сайте «Бессмертный полк России» , в соцсетях , в приложении «Бессмертный полк», на портале кинотеатра Okko. На этих же площадках можно загрузить фотографию и данные своего родственника - участника Великой Отечественной войны. Заявки принимают до 15.00 9 мая.

Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров ранее сообщал, что сервис уже получил данные более чем двух миллионов ветеранов. При таких объемах онлайн-шествие может продлиться неделю.

Еще одна всероссийская акция — «Окна Победы». Предлагается украсить окна квартир надписями, плакатами о Победе, также можно разместить фотографии родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Большой военный парад в честь 75-летия Победы и «Бессмертный полк» оффлайн обещают провести позднее, как только пройдет эпидемия коронавируса. Президент Владимир Путин 16 апреля объявил о переносе подготовки к мероприятиям на Красной площади и в регионах.

«Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая», — пояснил он.

Глава государства подчеркнул, что торжества обязательно состоятся в 2020 году.