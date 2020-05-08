Карасев предсказал массовое бегство украинцев из страны

Украинские заробитчане, столкнувшись с проблемами, к которым привели неожиданная пандемия и введение карантина, теперь начнут массово оформлять гражданство там, куда они выезжают на работу.

Такое мнение в интервью изданию «Новости Украины – From-UA» высказал политолог Вадим Карасев.

По словам эксперта, в последние дни польские консульства на Украине возобновили работу и многие заробитчане начали уезжать за границу, и на этом фоне призыв президента Владимира Зеленского возвращаться на родину оказался неуместен.

«Куда вернуться? Надо же возвращаться к квалифицированным рабочим местам, к хорошим дорогам, к хорошей экологии, к хорошим судам и честной власти, по крайней мере, не вороватой и не коррумпированной. Ничего этого нет», — заявил Карасев.

Все на Украине, подчеркнул политолог, понимают, что к осени экономическая ситуация в стране серьезно ухудшится даже относительно промышленного спада, который продолжается последние девять-десять месяцев. По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), падение ВВП к осени составит десять процентов.

«Где рабочие места? Президент и Шмыгаль предлагают им строительные бригады на дорогах, класть плитку и асфальт? – задается вопросом эксперт. — Поэтому люди будут уезжать, работы нет, доходов нет, чего тут сидеть в карантине. Поэтому опять будут стремиться выехать, оформить рабочие визы, восстановить вид на жительство и прочее. Этот процесс необратим».

Украинцы оставались бы в своей стране, если бы там росла экономика, доходы, добавил Карасев. Дома, по его словам, и стены помогают, но в данном случае родные стены не помогают украинцам, а совсем наоборот.

Образовавшиеся на границах толпы, по мнению эксперта, связаны с карантином, из-за которого украинские гастарбайтеры за границей лишились работы и заработка, поэтому им пришлось пережидать это время дома.

«Они возвращались не потому, что тут хорошо, а потому что временно были отправлены на карантин экономика, сфера услуг многих европейских государств, а средств для того, чтобы там переждать карантин, у наших заробитчан не было», — объяснил Карасев.

Именно поэтому украинцам пришлось на время вернуться домой, но, как только в мире наступит посткарантинная эпоха и экономика начнет восстанавливаться, все они опять поедут туда. И с этим, по мнению эксперта, связана еще одна опасная проблема: теперь, когда украинские гастарбайтеры увидели, к каким проблемам могут привести такие неожиданности, как пандемия и карантин, многие из них займутся оформлением гражданства в тех странах, где работают.