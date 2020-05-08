Историки расскажут об истинной роли США в становлении режима нацизма в эфире "Патриота"

Историки, политики и социологи станут гостями онлайн-эфира Федерального агентства новостей (ФАН) и Медиагруппы "Патриот" на тему важности защиты исторической правды.

Темой онлайн-эфира Медиагруппа назвала "День Победы. Почему историческая правда нуждается в защите". Эксперты расскажут о том, какую роль США, Польша и Великобритания играли в становлении нацистского режима и как провоцировали Германию напасть на СССР. Также речь пойдет о преувеличении значения второго фронта и материальной помощи, оказанной СССР со стороны США и Британии, а также о настоящей роли союзников в победе над Гитлером.

Участниками онлайн-эфира станут Николай Межевич и Евгений Гурьев, а также другие эксперты. Зрители смогут позвонить в прямой эфир и задать вопрос. Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Трансляция состоится 8 мая, начало в 14:00. Чтобы увидеть онлайн-эфир, нужно перейти по ссылке.