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11:44   8 Мая 2020
Политика

Путин: россияне умеют не жалеть себя в нужных обстоятельствах

Путин: россияне умеют не жалеть себя в нужных обстоятельствах

Граждане нашей страны умеют не жалеть себя в нужных обстоятельствах, это в крови у народов РФ, заявил глава государства Владимир Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".

По словам Путина, сейчас часто возникает вопрос о том, как современники повели бы себя в критической ситуации. Президент рассказал, что видел примеры героического поведения военнослужащих в Афганистане и подвиг десантников Псковской дивизии. Они в невозможных условиях проявили свой героизм, хотя являлись тогда молодыми ребятами. Как отметил Путин, эти люди оказались достойными своих предков, вставших на защиту страны в 1941 году.

Также глава государства рассказал о том, как его отец ушел на фронт добровольцем, хотя он мог остаться работать в тылу.

"Он был молодой, но все-таки взрослый уже человек, ему был 31 год. Для него это был сознательный выбор", — цитирует Путина "Мир".

Владимир Путин отметил, что тогда так поступили миллионы советских граждан, за что им нужно сказать спасибо.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #интервью

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