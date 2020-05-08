Reuters сообщил об аресте в Испании исламиста, планировавшего теракт в Барселоне

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — не повод расслабиться и снизить интенсивность борьбы с терроризмом. Об этом свидетельствует предотвращение теракта в Барселоне, который готовил член запрещенного в России "Исламского государства".

Арест члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" произвели испанские полицейские. Как уточняет издание "Инфореактор", ссылаясь на сообщение информационного агентства Reuters, задержанный джихадист планировал совершить террористический акт в Барселоне. Детали сорванного злодения не раскрываются.