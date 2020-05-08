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Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

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 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ
Путин заявил, что Россия не может испытывать вину за начало Второй мировой войны

Путин заявил, что Россия не может испытывать вину за начало Второй мировой войны

 Минфин РФ увеличит продажу валюты более чем втрое

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11:23   8 Мая 2020
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Reuters сообщил об аресте в Испании исламиста, планировавшего теракт в Барселоне

Reuters сообщил об аресте в Испании исламиста, планировавшего теракт в Барселоне

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 — не повод расслабиться и снизить интенсивность борьбы с терроризмом. Об этом свидетельствует предотвращение теракта в Барселоне, который готовил член запрещенного в России "Исламского государства".

Арест члена запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" произвели испанские полицейские. Как уточняет издание "Инфореактор", ссылаясь на сообщение информационного агентства Reuters, задержанный джихадист планировал совершить террористический акт в Барселоне. Детали сорванного злодения не раскрываются. 

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Автор: Руслан Неглинный
#иг #теракт #испания #COVID-19

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