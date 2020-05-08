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11:06   8 Мая 2020
Политика

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций по назначению Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций по назначению Саакашвили

Назначение бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины вызвало ожидаемую реакцию в Тбилиси. Грузинский посол в Киеве был отозван для консультаций.

Назначение президентом Зеленским на высокий пост человека, которого грузинский суд заочно приговорил к тюремному заключению, в Тбилиси считают неприемлемым. Вместе с тем, как сообщает РИА Новости, МИД Грузии не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений между Грузией и Украиной. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также не видит в действиях украинского руководства причин для пересмотра стратегического партнерства с Украиной.

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Автор: Яна Либерман
#украина #саакашвили #грузия

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