Грузия отозвала посла из Киева для консультаций по назначению Саакашвили

Назначение бывшего грузинского президента и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины вызвало ожидаемую реакцию в Тбилиси. Грузинский посол в Киеве был отозван для консультаций.

Назначение президентом Зеленским на высокий пост человека, которого грузинский суд заочно приговорил к тюремному заключению, в Тбилиси считают неприемлемым. Вместе с тем, как сообщает РИА Новости, МИД Грузии не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений между Грузией и Украиной. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также не видит в действиях украинского руководства причин для пересмотра стратегического партнерства с Украиной.