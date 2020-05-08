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11:00   8 Мая 2020
Политика

Путин заявил, что любовь к Родине лежит в основе истории страны

Путин заявил, что любовь к Родине лежит в основе истории страны

История России опирается в первую очередь на любовь к Родине. Это основное чувство, лежащее в основе жизни россиян, передается от поколения к поколению, обозначил президент РФ Владимир Путин.

Лидер страны заявил это в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Путину задали вопрос о том, какую черту характера россияне получили от прошлого поколения победителей.

"На вопросы такого рода следовало бы отвечать такими фундаментальными фразами, которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед", — подчеркнул он.

Сам глава Росси отметил, что воспитывался в простой семье, принадлежащей к рабочему классу. Взрослея, он стал понимать, что в основе жизни его родителей лежало желание дать ему все необходимое для становления и роста, подготавливая ко взрослой жизни.

Политик подчеркнул, что на основании того, как его родители относились к близким, друзьям и другим людям, он понял, что лейтмотивом их жизни была любовь.

"Которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни", — резюмировал российский лидер.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #патриотизм #великая отечественная война #75-летие победы

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