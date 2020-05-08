Посол РФ в ФРГ возложил венки к Мемориалу павшим советским воинам в Берлине

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и главы дипмиссий Армении и Молдавии Ашот Смбатян и Олег Серебрян, а также некоторые другие политики приняли участие в возложении венков к Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен.

К мероприятию также присоединился бургомистр Михаэль Мюллер и президент палаты депутатов Берлина Ральф Виланд, сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась 8 марта рано утром, в День освобождения Европы от национал-социализма. Она проходила с лимитированным количеством участников по причине введенных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Как итог, приглашения на мероприятия было решено не рассылать. Явились лишь те, кто проявил инициативу.

Лимит в 50 человек соблюсти не удалось из-за большого числа представителей СМИ, но никаких инцидентов во время встречи не случилось, участвующие соблюдали дистанцию.