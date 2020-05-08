Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ
Путин заявил, что Россия не может испытывать вину за начало Второй мировой войны

Путин заявил, что Россия не может испытывать вину за начало Второй мировой войны

 Минфин РФ увеличит продажу валюты более чем втрое

Минфин РФ увеличит продажу валюты более чем втрое
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ
Путин заявил, что Россия не может испытывать вину за начало Второй мировой войны

Путин заявил, что Россия не может испытывать вину за начало Второй мировой войны

 Минфин РФ увеличит продажу валюты более чем втрое

Минфин РФ увеличит продажу валюты более чем втрое
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
11:00   8 Мая 2020
Политика

Посол РФ в ФРГ возложил венки к Мемориалу павшим советским воинам в Берлине

Посол РФ в ФРГ возложил венки к Мемориалу павшим советским воинам в Берлине

Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и главы дипмиссий Армении и Молдавии Ашот Смбатян и Олег Серебрян, а также некоторые другие политики приняли участие в возложении венков к Мемориалу павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен.

К мероприятию также присоединился бургомистр Михаэль Мюллер и президент палаты депутатов Берлина Ральф Виланд, сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась 8 марта рано утром, в День освобождения Европы от национал-социализма. Она проходила с лимитированным количеством участников по причине введенных ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Как итог, приглашения на мероприятия было решено не рассылать. Явились лишь те, кто проявил инициативу.

Лимит в 50 человек соблюсти не удалось из-за большого числа представителей СМИ, но никаких инцидентов во время встречи не случилось, участвующие соблюдали дистанцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#германия #фрг #берлин #ссср

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...