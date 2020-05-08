Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

Более 97 случав смертей пациентов с коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки, сообщили в оперштабе.

За весь период в России зафиксировано 1723 летальных случая от COVID-19.

Ранее известный врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, что взрывного пика распространения коронавируса в стране может не произойти. Он предположил, что прирост заболеваний за последние пять дней обусловлен увеличением количества проводимых тестов.

В целях минимизации распространения коронавируса президент России Владимир Путин сообщил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно.