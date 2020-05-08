Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро
Провальная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро обрастает новыми подробностями. The Washington Post сообщил, что венесуэльская оппозиция "заказала" Мадуро американской ЧВК Silvercorp USA.
Контракт стоимостью в $212,9 млн, заключенный между венесуэльской оппозицией и ЧВК Silvercorp USA попал в редакцию центральной американской газеты The Washington Post, которая и опубликовала наиболее интересные моменты 42-страничного документа. "Интерфакс", ссылаясь на эту публикацию, сообщает, что договор, подписанный депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой, был передан в WP самими оппозиционерами. Непосредственно в этом документе нет подписи главаря оппозиции Гуайдо, но он расписался в другом договоре с Silvercorp USA, который также оказался в редакции вашингтонской газеты.
Очевидно, что такая статья серьезно бьет по репутации Гуайдо в глазах мировой общественности и тех венесуэльцев, которые ему до сих пор верят. Ранее американские СМИ действовали совсем иначе, публикуя фейки с целью опорочить репутацию Мадуро и обелить все действия оппозиции. В частности, как напоминает Федеральное агентство новостей, в западных СМИ распространялись домыслы о намерении "Роснефти" торговать венесуэльской нефтью, о вывозе российскими самолетами "золота Мадуро" и об участии в венесуэльских событиях ЧВК "Вагнера".
Фейки о ЧВК "Вагнера" в Венесуэле распространял мошенник Евгений Шабаев, который изображал из себя казака и ветерана боевых действий. ФАН разоблачил его фейки, а сам Шабаев попался на розыгрыше, во время которого рассказал мнимому корреспонденту France Press о том, что ЧВК "Вагнера" отправилась в Индию, чтобы в Пенджабе вредить Пакистану по заказу Китая.