Провальная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро обрастает новыми подробностями. The Washington Post сообщил, что венесуэльская оппозиция "заказала" Мадуро американской ЧВК Silvercorp USA.

Контракт стоимостью в $212,9 млн, заключенный между венесуэльской оппозицией и ЧВК Silvercorp USA попал в редакцию центральной американской газеты The Washington Post, которая и опубликовала наиболее интересные моменты 42-страничного документа. "Интерфакс", ссылаясь на эту публикацию, сообщает, что договор, подписанный депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой, был передан в WP самими оппозиционерами. Непосредственно в этом документе нет подписи главаря оппозиции Гуайдо, но он расписался в другом договоре с Silvercorp USA, который также оказался в редакции вашингтонской газеты.

Очевидно, что такая статья серьезно бьет по репутации Гуайдо в глазах мировой общественности и тех венесуэльцев, которые ему до сих пор верят. Ранее американские СМИ действовали совсем иначе, публикуя фейки с целью опорочить репутацию Мадуро и обелить все действия оппозиции. В частности, как напоминает Федеральное агентство новостей, в западных СМИ распространялись домыслы о намерении "Роснефти" торговать венесуэльской нефтью, о вывозе российскими самолетами "золота Мадуро" и об участии в венесуэльских событиях ЧВК "Вагнера".

Фейки о ЧВК "Вагнера" в Венесуэле распространял мошенник Евгений Шабаев, который изображал из себя казака и ветерана боевых действий. ФАН разоблачил его фейки, а сам Шабаев попался на розыгрыше, во время которого рассказал мнимому корреспонденту France Press о том, что ЧВК "Вагнера" отправилась в Индию, чтобы в Пенджабе вредить Пакистану по заказу Китая.