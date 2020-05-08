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Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

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Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

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10:42   8 Мая 2020
Общество

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи выявили 10 699 случаев коронавируса в России за минувшие 24 часа, таковы данные Роспотребнадзора.

Как сообщают медики, почти половина из этих людей не имеют симптомов коронавируса, но являются его переносчиками. В Москве выявили 5846 новых случаев заболевания, 918 в Московской области, 315 пациентов — в Санкт-Петербурге. За прошедшие сутки 87 человек скончались, 2805 пациентов выписались из больниц в связи с выздоровлением.

Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано более 187,8 тысячи случаев COVID-19 в 85 регионах страны. Скончались 1723 человека, более 26 тысяч пациентов выздоровели.

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Автор: Яна Либерман
#россия #статистика #коронавирус

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