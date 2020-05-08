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10:39   8 Мая 2020
Политика

Врач-инфекционист Безносенко полагает, что Россия может избежать взрывного пика COVID-19

Врач-инфекционист Безносенко полагает, что Россия может избежать взрывного пика COVID-19

Опасного взрывного пика распространения коронавирусной инфекции в России может не произойти, заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Прирост заболеваний коронавирусом за последние пять дней является следствием увеличения количества проводимых тестов, обозначил эксперт.

На самом деле количество госпитализированных не увеличивается, а пациентов, находящихся на стационарном лечении в госпиталях, становится меньше, если сравнивать с показателями двухнедельной давности. Количество выявленных случаев также могло возрасти из-за бессимптомных и легких форм, сообщает РИА Новости.

"Вполне возможен сценарий без взрывного пика", — резюмировал эксперт.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #COVID-19

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