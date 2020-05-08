Банки не последовали совету ЦБ по открытию счетов удаленно

Крупнейшие российские банки не спешат следовать рекомендациям ЦБ, отказывая клиентам в открытии счета дистанционно.

Завести новый счет граждане могут только в отделении банка, поясняют разобравшиеся в ситуации журналисты РБК. Также гражданам предоставлена возможность заказать карту онлайн с доставкой на дом. Идентификацию в данном случае будет проводить курьер.

Представители банков по-разному комментируют данную ситуацию, однако отмечают, что россияне пока что не проявляют повышенный интерес к услуге открытия счета удаленно.

ЦБ разрешил в период с 6 апреля по 1 июля открывать счета новым клиентам банков без присутствия в отделении.