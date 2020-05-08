Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ
Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

 Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ
Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

 Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
10:33   8 Мая 2020
Экономика

Банки не последовали совету ЦБ по открытию счетов удаленно

Банки не последовали совету ЦБ по открытию счетов удаленно

Крупнейшие российские банки не спешат следовать рекомендациям ЦБ, отказывая клиентам в открытии счета дистанционно.

Завести новый счет граждане могут только в отделении банка, поясняют разобравшиеся в ситуации журналисты РБК. Также гражданам предоставлена возможность заказать карту онлайн с доставкой на дом. Идентификацию в данном случае будет проводить курьер.

Представители банков по-разному комментируют данную ситуацию, однако отмечают, что россияне пока что не проявляют повышенный интерес к услуге открытия счета удаленно.

ЦБ разрешил в период с 6 апреля по 1 июля открывать счета новым клиентам банков без присутствия в отделении.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#банк #цб #счет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...