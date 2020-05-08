День Победы с утра до вечера: когда, где и что смотреть в праздник

Парад Победы на Красной площади в Москве и шествие «Бессмертного полка» в привычном виде обязательно пройдут, но позднее, когда закончится эпидемия коронавируса. Однако 9-го мая праздник все же будет, несмотря на ограничительные меры.

Самый безопасный для здоровья вариант приобщиться к торжествам — включить телевизор. Праздничные эфиры подготовили все телеканалы как местные, так и федеральные. Кроме того, диван перед экраном TV — самое комфортное место, чтобы детально рассмотреть воздушный парад.

Обращение президента

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин утром 9 мая возложит цветы к вечному огню в Александровском саду. Затем он обратится к россиянам. Сразу после начнутся воздушные парады.

Когда: 10.00 по московскому времени

Где смотреть: Первый канал, Россия 1, Россия 24, НТВ

Воздушный парад

Военные самолеты поднимутся в небо в 47 городах России.

В Москве над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Впервые в параде будет участвовать истребитель пятого поколения Су-57.

Над Петербургом пролетят 30 единиц военной техники. На высоте не ниже 150 метров они пролетят от Пискаревского мемориального кладбища к Дворцовой площади.

Когда: ориентировочно в 10.10- 10.20 мск, сразу после обращения президента

На Дальнем Востоке из-за разницы во времени обращение президента РФ покажут уже вечером по местному времени. А воздушные парады начнутся в 11.00.

Где смотреть: федеральные и областные каналы.

«Бессмертный полк»

Самая народная акция пройдет онлайн. Любой желающий сможет зарегистрировать своего родственника - участника Великой Отечественной. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте «Бессмертный полк России» или в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». О времени, когда можно будет увидеть портрет родственника в виртуальном шествии, организаторы сообщат в электронном письме.

Начало: 9 мая в 02:00 ночи по московскому времени (на востоке страны будет утро).

Где смотреть: трансляции будут идти на сайте «Бессмертный полк России» , в соцсетях (ВКонтакте и «Одноклассниках»), в приложении «Бессмертный полк», на портале кинотеатра Okko, на медиаэкранах на улицах городов.

Народный хор Победы

Народный артист СССР, исполнитель одной из главных ролей в легендарном фильме «Офицеры» Василий Лановой предложил вечером 9 мая всей страной исполнить гимн праздника — песню «День Победы». Для этого нужно выйти на балконы, можно с портретами своих родных- участников войны. Идею поддержали президент Владимир Путин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Когда: 9 мая, 19.00 мск, сразу после минуты молчания. На Дальнем Востоке - в 12.00

Где: балконы вашего города

Если пение на балконе - не ваш вариант, можно присоединиться к онлайн-флешмобу и исполнить песню «День Победы» на национальном языке. Для этого на сайте Диктантпобеды.рф размещена интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков). Помимо самого исполнения участники акции смогут записать на сайте видеоролик с исполнением песни и разместить его в соцсетях. К акции уже присоединились многие артисты и космонавты на МКС.

Когда: 9-11 мая

Где: сайт Диктантпобеды.рф

Сад памяти

Поставить своим родным, погибшим на фронтах войны, «живой» памятник предлагают организаторы акции «Сад памяти». Ее цель - высадить по всей стране 27 миллионов деревьев, по числу погибших в Великую Отечественную граждан СССР. Дерево можно посадить на дачном участке, обозначив место на карте сайта. Обитателям каменных джунглей на самоизоляции организаторы предлагают пока дерево просто нарисовать. Картинкой можно поделиться в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома и рассказать, кому будет посвящен живой саженец.

Когда: до 22 июня

Где: сайт Садпамяти2020.рф

Праздничный салют

День Победы завершит традиционный праздничных салют. Он пройдет в большинстве городов. Правда, наблюдать за небесными разрывами пиротехники лучше онлайн, чтобы избежать вспышки коронавируса.

Так, в Москве 12 тысяч фейерверков запустят с 16 городских площадок. Салют продлится 10 минут и обещает быть очень красочным - используют 55 видов фейерверков.

Когда: 9 мая, 22.00

Где: сайт «КультураРФ» , также трансляция будет в соцсетях Парка Горького и парка Музеон.