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10:09   8 Мая 2020
Общество

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Почвенная засуха может ожидаться в некоторых российских регионах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Условия для такого явления сложились в Калужской, Смоленской, Орловской, Брянской, Липецкой, Курской, Астраханской, Белгородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае, уточнил специалист. Помочь в этой ситуации может май, если месяц принесет в регионы достаточное количество осадков.

Дождей на перечисленных территориях нашей страны наблюдается ниже нормы, уточнил Вильфанд. Он добавил, что особый дефицит присутствует в Южном федеральном округе, т. к. регионы там и так засушливые.

Только 35% от нормы осадков весной выпало на указанных территориях, подчеркивает метеоролог. Май может стать ключевым месяцем, определяющим, будет ли в них наблюдаться почвенная засуха, заявил он в беседе с ТАСС.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #погода #засуха

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