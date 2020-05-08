Почвенная засуха может ожидаться в некоторых российских регионах, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Условия для такого явления сложились в Калужской, Смоленской, Орловской, Брянской, Липецкой, Курской, Астраханской, Белгородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае, уточнил специалист. Помочь в этой ситуации может май, если месяц принесет в регионы достаточное количество осадков.

Дождей на перечисленных территориях нашей страны наблюдается ниже нормы, уточнил Вильфанд. Он добавил, что особый дефицит присутствует в Южном федеральном округе, т. к. регионы там и так засушливые.

Только 35% от нормы осадков весной выпало на указанных территориях, подчеркивает метеоролог. Май может стать ключевым месяцем, определяющим, будет ли в них наблюдаться почвенная засуха, заявил он в беседе с ТАСС.