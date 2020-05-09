Война за правду. Почему о пакте Молотова-Рибентропа спорят спустя 80 лет

Споры о пакте Молотова-Риббентропа не утихают спустя 81 год со дня его подписания. Руководство стран Прибалтики обвиняет СССР в сотрудничестве с гитлеровской Германией. Ему вторят польские политики, называя пакт «военным союзом Сталина и Гитлера». Президент Владимир Путин говорит, что у России нет и не может быть вины за начало Второй мировой войны, канцлер ФРГ Ангела Меркель с ним не соглашается. Разбираемся, кто прав.

Что за пакт?

Хоть на Западе его и называют «пакт Сталина-Гитлера», документ подписывали не главы государств, а министры иностранных дел СССР и Германии — Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп. 23 августа 1939 года они заключили соглашение о ненападении, в том числе обязывающее оба государства соблюдать нейтралитет, если на одно из них нападет третья сторона. Пакт исключал и союзы с державами, «прямо или косвенно направленные против другой стороны».

Почему о пакте Молотова-Риббентропа спорят спустя 80 лет?

Все дело в секретных протоколах пакта, где СССР и Германия разграничили сферы интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства». Латвия, Эстония, Финляндия, восток Польши и Бессарабия входили в зону советских интересов, а Литва и западная часть Польши — в германскую.

Ни о каком «разделе Восточной Европы» и захвате территорий других стран в протоколах речи не шло. Но зачастую это трактуется именно так: Иосиф Сталин с Адольфом Гитлером поделили часть мира — «это забираете вы, а это — мы».

Прибалтийские политики называют пакт «спусковым крючком» Второй мировой войны. Сталин якобы дал Гитлеру «карт-бланш» на захват Польши осенью 1939 года. А вот о мюнхенских соглашениях, заключенных между Польшей, Венгрией и Германией за год до этого, с европейских политических трибун говорить не принято.

Историк Борис Юлин рассказал «Политике Сегодня», о чем в Мюнхене договорились Великобритания, Италия, Франция, Польша и Венгрия с Германией.

«Германия вместе с Польшей и Венгрией в 1938 году в Мюнхене поделили Чехословакию. И Вторая мировая война, по сути, началась уже тогда. Здесь уже началась прямая агрессия Германии и передел сложившейся после Первой мировой войны карты Европы — аншлюс [присоединение] Австрии к Германии и раздел Чехословакии. Разделом это не просто так называется — Германия напала не одна, а совместно с Венгрией и Польшей. И после этого, между разделом Чехословакии и началом военной фазы Второй мировой войны, СССР на протяжении 1939 года пытался создать систему коллективной безопасности, чтобы остановить немецкую агрессию», — объяснил Юлин.

Что сделало советское руководство до начала войны, чтобы остановить Германию?

«Система коллективной безопасности» СССР была направлена против Германии, но Англия и Франция переговоры с Советами о потенциальной германской агрессии вели «спустя рукава. — говорит историк. —Так, британская военная миссия адмирала Реджинальда Дракса в августе 39-го приехала в СССР не имея полномочий подписывать международные военные конвенции. Эти переговоры по системе коллективной безопасности несколько раз срывались и по вине Польши, которая отказывалась идти на любые договоренности с СССР».

Итак, агрессия Германии против граничащей с СССР Польшей стала очевидной. Если бы пакт Молотова-Риббентропа не заключили, то уже в 39-м году СССР втянулся бы во Вторую мировую войну, будучи не готовым к ней. Англия и Франция смотрели бы на драку Третьего рейха и Страны советов «из-за забора», считает историк Юлин. Для Сталина такая ситуация была неприемлемой, и договор о ненападении был подписан.

Пакт Молотова-Риббентропа — один из многих, заключенных Германией. В 1934-м году глава польский глава Юзеф Пилсутский тоже заключил пакт о ненападении с Гитлером. А годом позже случилось англо-германское соглашение, по которому Германия легально вышла из ограничений Версальского договора и впервые получила право вооружаться после Первой мировой.

Через четыре года милитаристская Германия с новейшим оружием начала Вторую мировую. О разрыве Версальского договора на современном Западе тоже предпочитают не вспоминать.

Так зачем Германия и СССР поделили сферы интересов в пакте?

Секретный протокол — не «передел влияния» в Восточной Европе. К любому политическому документу прилагается набор секретных соглашений — то, что не афишируется на весь мир. Чтобы пакт о ненападении работал, всегда приводится система разграничений. Обозначение зон интересов всегда есть в подобных договорах, и пытаться к ним апеллировать, как к переделу влияния, — высшая степень невежества, считает историк Юлин.

«Как можно договориться о безопасности, о ненападении, если не разграничить сферы интересов? Допустим, Германия и СССР заключают пакт о ненападении. Германия уже заняла Чехословакию, но официально не включила большую часть Чехословакии в состав Третьего рейха. Вот если СССР, допустим, занял бы Чехословакию — Германия восприняла бы это как угрозу себе», — приводит пример ученый.

Вторая мировая война и борьба Германии за мировую гегемонию началась не с пакта Молотова-Риббентропа, а с раздела Чехословакии между Венгрией, Польшей и Германией в 38-м году. А план нападения на Польшу был утвержден Германией за несколько месяцев до заключения пакта с СССР. Это значит, что нападение на Польшу было неизбежным.

Если Германия все равно напала на СССР, значит, пакт был бессмысленным?

Нет. Пакт положительно повлиял на ход событий. Война шла не только в Европе, но и на Дальнем Востоке, и СССР мог быть атакован с двух фронтов. Япония, немецкий союзник, после заключения соглашения Германии и СССР решила не атаковать советы, а переориентировалась на юго-восточную Азию, объясняет Юрий Никифоров, доцент Института истории и политики МПГУ.

«И то, что Сталин выбрал ответ «да» на предложение Гитлера 23 августа, а не уклонился, вбило мощный клин в этот японо-германский союз. Японцы предпочли направить свои войска на американские и въетнамские базы. В таком ключе мы вправе оценить пакт как спасительный для нашей страны во время Второй мировой войны», — рассказал Никифоров.

Конъюнктурная точка зрения прибалтийского руководства далека от исторических реалий, и не только в последние годы. Карта «советской вины» за начало Второй мировой войны была разыграна еще с 1989 года. Это связано с процессом последовательной сдачи внешнеполитических позиций СССР, говорит Никифоров. Проще говоря — развалом СССР, когда советские республики, в том числе и прибалтийские, стали претендовать на независимость.

В политике история часто используется как инструмент манипуляций, но профессиональные западные историки целиком исходят из научной концепции этого периода и о вине СССР не говорят, уверяет эксперт.

Почему Польша и Прибалтика до сих пор осуждают СССР за пакт Молотова-Риббентропа?

Страны по-разному выстраивают свою национальную идентичность. Например, Польша себя позиционирует главной жертвой Второй мировой войны. Это написано во всех польских учебниках по истории, это говорят политики высокого уровня. Почему вопрос пакта до сих пор актуален объясняет политолог Владимир Рыжков.

«Для Польши пакт Молотова-Риббентропа — это как раз доказательство того, что они жертвы. Потому что Гитлер и Сталин «поделили» Польшу пополам — западная часть отошла немцам, восточная — Советскому Союзу. Точно так же и Прибалтика. Это вопрос о том, кто несет ответственность за историю и за то, что в ней происходило. Восточная Европа трактует пакт, как ответственность России и Германии, поделившие между собой сферы влияния. А мы от этого отбиваемся. У нас сейчас официальная позиция повторяет сталинскую: Сталин все понимал, но выигрывал время на подготовку к войне. Так строится идентичность. Наша идентичность строится на том, чтобы защищать сталинскую позицию, а многие другие народы разоблачают сталинскую позицию как преступную — это их идентичность. Поэтому этот вопрос до сих пор актуален».

Действительно, государства по-разному демонстрируют идентичность. Россия показывает ее через торжество Победы над нацистским злом. А руководство Прибалтики, жалуясь на «советскую оккупацию» и сравнивая действия СССР с фашистскими преступлениями, ужасы нацизма сильно преуменьшает.