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9:46   8 Мая 2020
Общество

СЭП порекомендовала брать с собой документы на жилплощадь при выходе из дома

СЭП порекомендовала брать с собой документы на жилплощадь при выходе из дома

Судебно-экспертная палата (СЭП) РФ порекомендовала россиянам носить во время режима самоизоляции с собой документы на жилплощадь.

Документы понадобятся россиянам, если их остановит сотрудник полиции или Росгвардии. Об этом сообщает издание ТАСС. Пресс-служба СЭП отмечает, что по закону гражданин не обязан подтверждать свое проживание. Ведомство советует носить документы с собой, чтобы избежать дополнительных проверок. Гражданам, которые находятся на самоизоляции в месте постоянного проживания, советуют брать с собой договор купли-продажи или найма недвижимости.

СЭП опубликовала памятку, в которую включила список документов, необходимых при выходе из дома. Палата сообщила, что гражданин России обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Она сообщила, что отказ от предъявления своего документа сотрудникам МВД несет за собой привлечение к ответственности.

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Автор: Юлия Яковлева
#документы #полиция #мвд #росгвардия

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