Боррель сообщил о продлении антироссийских санкций со стороны четырех стран

Четыре страны вслед за решением ЕС продлили антироссийские санкции на шесть месяцев, об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В сообщении Борреля указано, что в список этих стран вошли Украина, Черногория, Албания и Норвегия. Он уточнил, что Албания и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз, Норвегия является членом Европейской экономической зоны. К ним присоединился Киев, передает ТАСС.

"Евросоюз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", — указано в сообщении дипломата.

Кроме того, к этим странам присоединилась Молдавия в решении продлить санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и еще девять человек из его окружения.

Санкции в отношении России ввели в 2014 году после того, как Крым воссоединился с РФ. Сейчас в отношении страны действует ряд экономических ограничений, санкции введены в отношении некоторых лиц.