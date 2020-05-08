Sohu сообщил о неожиданной реакции РФ на поход НАТО в Баренцево море

Вход американских ракетных эсминцев ВМС и одного Королевского флота в Баренцево море вызвал совсем не ту реакцию Москвы, которую от нее ожидали, сообщило китайское издание SOHU.

Баренцево море территориально расположено на севере России и Норвегии, вода в нем не замерзает. Там располагается ключевой российский порт Мурманск, также район богат на всевозможные ресурсы и является стратегически важным для РФ.

"Россия отреагировала крайне необычно, в несвойственной для себя манере. Она предпочла сделать вид, что ничего не происходит", — подчеркнули китайские аналитики издания.

Они предположили, что американское и британское руководства планировала такими действиями вызвать гневную реакцию России, это было спланировано. Спокойствие, как итог, стало неожиданностью для всех. Возможно, так и был поставлен шах и мат Западу, сообщает "ПолитРоссия".