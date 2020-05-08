Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ
Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

 Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

Врачи за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса в РФ

 Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ

Вильфанд предупредил о возможной засухе в регионах РФ
Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

Оперштаб РФ сообщил о 98 летальных случаях среди пациентов с COVID-19 за последние сутки

 Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро

Оппозиция Венесуэлы наняла ЧВК Silvercorp USA для свержения Мадуро
Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

Почему «Сила Сибири» не иссякнет после открытия месторождения газа в Китае

 Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Минобороны Италии поблагодарило Россию за помощь в борьбе с коронавирусом
9:30   8 Мая 2020
Политика

Sohu сообщил о неожиданной реакции РФ на поход НАТО в Баренцево море

Sohu сообщил о неожиданной реакции РФ на поход НАТО в Баренцево море

Вход американских ракетных эсминцев ВМС и одного Королевского флота в Баренцево море вызвал совсем не ту реакцию Москвы, которую от нее ожидали, сообщило китайское издание SOHU.

Баренцево море территориально расположено на севере России и Норвегии, вода в нем не замерзает. Там располагается ключевой российский порт Мурманск, также район богат на всевозможные ресурсы и является стратегически важным для РФ.

"Россия отреагировала крайне необычно, в несвойственной для себя манере. Она предпочла сделать вид, что ничего не происходит", — подчеркнули китайские аналитики издания.

Они предположили, что американское и британское руководства планировала такими действиями вызвать гневную реакцию России, это было спланировано. Спокойствие, как итог, стало неожиданностью для всех. Возможно, так и был поставлен шах и мат Западу, сообщает "ПолитРоссия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#россия #сша #вмс #мурманск #баренцево море

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...