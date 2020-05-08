Помпео и глава МИД Украины обсудили ситуацию с COVID-19 и Донбасс

Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с главой украинского министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой, об этом сообщает официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Переговоры коснулись темы Донбасса и результатов онлайн-конференции в "нормандском формате", в которой поучаствовали Германия, РФ, Франция и Украина. Помпео похвалил дипломатический настрой Киева.

Ранее в Кремле не раз опровергали обвинения США и других стран о вмешательстве в дела Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не является участником ситуации в Донбассе, сейчас там идет гражданская война. Также РФ неоднократно опровергала обвинения в распространении дезинформации на тему пандемии COVID-19.