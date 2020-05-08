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8:52   8 Мая 2020
Армия

Криворучко рассказал, когда военные РФ получат первые комплексы ЗРС С-500

Криворучко рассказал, когда военные РФ получат первые комплексы ЗРС С-500

Заключение госконтракта на закупку комплексов ЗРС С-500 с поставкой в 2025 году в Вооруженные силы РФ должно состояться в следующем году. Об этом заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Замминистра отметил, что в настоящее время проходит этап предварительных испытаний. "Материальная часть", по его словам, находится на полигоне. Информацией об этом Криворучко поделился с журналом "Национальная оборона".

С-500 "Прометей" представляет собой новое поколение ЗРС "земля-воздух". Эта система способна перехватывать ракеты за сотни километров от Земли и поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели. Речь идет о вертолетах и самолетах. "Прометей" по своим характеристикам значительно превосходит американскую систему Patriot Advanced Capability-3 и обладает рядом преимуществ по отношению к С-400 "Триумф".

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Автор: Кристина Мокроусова
#с-500 #прометей

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