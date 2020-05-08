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 Стоимость биткоина пересекла отметку в 10 тысяч долларов

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8:44   8 Мая 2020
Экономика

Стоимость биткоина пересекла отметку в 10 тысяч долларов

Стоимость биткоина пересекла отметку в 10 тысяч долларов

Биткоин на торгах электронной криптовалютной биржи Coindesk пересек психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Такой курс был зафиксирован впервые с февраля нынешнего года.

Стоимость биткоина составила 10,071 тысячи доллара в 02:47 по московскому времени. Уже примерно через полчаса курс снизился. Криптовалюта подешевела до отметки в 9,930 тысячи долларов. Информацией об этом поделился ТАСС.

Самый высокий курс биткоина был зафиксирован в декабре 2017 года. Тогда он добирался до отметки в 20 тысяч долларов.

Основатель Morgan Creek Capital Management Марк Юско недавно спрогнозировал существенный рост курса криптовалюты. Он заявил, что в следующем году стоимость биткоина превысит 100 тысяч долларов.

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Автор: Руслан Неглинный
#криптовалюта #биткоин #курс биткоина

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