Конгресс США выложил в открытый доступ протоколы показаний, которые были взяты в рамках так называемого "российского расследования". Оно проводилось под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера в период с 2017 по 2018 годы.

Комитетом палаты представителей по разведке были обнародованы 57 стенограмм. Их объем превысил шесть тысяч страниц. В числе тех, кто давал показания — бывший глава нацразведки США Дэн Коутс, а также экс-помощники нынешнего главы Белого дома Хоуп Хикс, Стивен Бэннон и Кори Левандовски. Среди опубликованных документов фигурируют показания Дональда Трампа-младшего, экс-постпреда Соединенных Штатов при ООН Саманты Пауэр и бывшего помощника по национальной безопасности президента Барака Обамы Сьюзан Райс.

Федеральное агентство новостей ранее сообщило, что спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса собирается в скором времени опубликовать свыше 50 стенограмм показаний свидетелей, связанных с приписываемым РФ вмешательством в президентские выборы 2016 года.

Вопросом "вмешательства России" с 2017 года занимался Роберт Мюллер, который был назначен Минюстом США на должность спецпрокурора. Расследование Мюллера закончилось грандиозным провалом. Американским налогоплательщикам оно обошлось примерно в 30 миллионов долларов.

Обвинения Мюллером были предъявлены российским фирмам "Конкорд менеджмент консалтинг" и "Конкорд кейтеринг" бизнесмена Евгения Пригожина. Однако "русский след" экс-прокурору найти так и не удалось, а за свою некомпетентность впоследствие он был снят с должности.