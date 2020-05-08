Шойгу отдал приказ о праздничных салютах 9 Мая в городах России

Артиллерийские салюты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов России.

Министр обороны России Сергей Шойгу обратился к военнослужащим с поздравлением по случаю Дня Победы и отдал приказ о праздничных салютах: в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Глава ведомства заявил, что залп будет произведен тридцатью холостыми залпами из артиллерийских орудий, а также из фейерверочных изделий салютных установок. Праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы состоится 9 мая в 22.00 по местному времени.