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Следствие обвинило в вымогательстве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

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Следствие обвинило в вымогательстве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

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6:37   8 Мая 2020
Общество

Следствие обвинило в вымогательстве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

Следствие обвинило в вымогательстве создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

Создателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову следствие предъявило обвинение в вымогательстве и намерено попросить суд о его аресте. Об этом заявили в ГУ МВД Москвы.

Начальник Управления информации и общественных связей столичного ГУ МВД России Владимир Васенин сообщил, что уже предъявлено соответствующее обвинение. Следствие намерено обратиться в суд, чтобы Воронцова заключили под стражу. Об этом пишет ТАСС.

Васенин ранее сообщал, что создателя паблика обвиняют в вымогательстве в крупном размере. В четверг в его московской квартире сотрудниками полиции и спецназа был проведен обыск, после которого подозреваемого задержали. Воронцов также вел сотрудничество с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и распространял фейки о ситуации с коронавирусом в институте ФСБ.

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Автор: Борис Нестеров
#вымогательство #воронцов

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