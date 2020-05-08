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6:03   8 Мая 2020
Общество

Дуров отреагировал на фильм Дудя опровержением о жизни в США

Дуров отреагировал на фильм Дудя опровержением о жизни в США

Предприниматель Павел Дуров назвал ряд причин, по которым не стоит переезжать в Сан-Франциско.

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине "Как устроена IT-столица мира". Предприниматель заявил, что жизнь в США, которую нахваливают в видеоролике, на самом деле не так проста. Поэтому он решил "предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников".

Как оказалось, в Сан-Франциско в штате Калифорния, а именно в Кремниевой долине, ограничена культурная жизнь. В США высокие налоги, дорого вести бизнес и слабые перспективы рынка. Более того, в стране недоступное здравоохранение, а также большое число заключенных.

"В целом, на камеру герои фильма демонстрируют одну очень американскую черту  обходить острые углы и концентрироваться на позитивных сторонах", — сказал Дуров.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #сша #технологии #дудь

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