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 Беглов поделился трогательными видеороликами из акции #Стихи75летПобеды

Беглов поделился трогательными видеороликами из акции #Стихи75летПобеды
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5:29   8 Мая 2020
Общество

Беглов поделился трогательными видеороликами из акции #Стихи75летПобеды

Беглов поделился трогательными видеороликами из акции #Стихи75летПобеды

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что рад запуску акции #Стихи75летПобеды. Он отметил, что в памятной акции приняли участие люди разных возрастов и профессий.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов выложил на своей официальной странице "ВКонтакте" публикацию, в которой поделился несколькими трогательными видеороликами акции в честь юбилея Дня Победы #Стихи75летПобеды.

Губернатор подчеркнул, что он, являясь сыном фронтовика, был счастлив запуску данной акции, в которой поучаствовали уже более 1,5 тысяч горожан. Беглов рассказал, что в памятной онлайн-акции приняли участие граждане разных возрастов.

Градоначальник напомнил, что из-за активного распространения коронавирусной инфекции все культмассовые мероприятия по случаю 75-летия Великой Победы проводиться не будут. Александр Беглов отметил, что после смягчения ограничительных мер Санкт-Петербург обязательно отметит этот важный для горожан праздник. По данным портала стопкоронавирус.рф, количество выявленных случаев нового типа коронавируса в РФ выросло до 177 160 человек.

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Автор: Руслан Неглинный
#беглов #спб #день победы #коронавирус

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