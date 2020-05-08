Видео двойников лидера КНДР Ким Чен Ына появилось в Сети

Британское издание опубликовало кадры, на которых можно заметить людей, похожих на лидера Северной Кореи.

Daily Mirror предоставило видеозапись 2017 года. На одном из испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон появились несколько персон, одетых в одинаковые костюмы и внешне похожих на лидера КНДР Ким Чен Ына.

Выяснилось, что лидер Северной Кореи путешествует со своими двойниками и часто появляется на публике в их компании. Как утверждает британское издание, таким образом Ким Чен Ын защищает себя от потенциального покушения.