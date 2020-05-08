Ветеранам боевых действий "вернут" льготы на оплату услуг ЖКХ

Разночтения в формулировках законов позволили управляющим компаниям не учитывать часть льгот, которые положены ветеранам боевых действий на оплату услуг ЖКХ с 1995 года. Парламентарии пообещали восстановить справедливость.

В Госдуме были разработаны поправки в закон "О ветеранах". Они должны исправить ситуацию. Об этом рассказала председатель Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Затруднение, по словам Хованской, возникло из-за того, что в существующем законе при расшифровке жилищной услуги общедомовая часть не учитывалась. Для участников ВОВ, как сообщает "Парламентская газета", это было сделано, а для ветеранов боевых действий нет.

Российский сенатор Франц Клинцевич признался, что прореху в законодательстве ветеранские организации и парламентарии заметили не сразу. Ветераны же не стали обращаться в суд, потому что считают ниже своего достоинства такие разбирательства.