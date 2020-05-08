Звезды креативно призвали россиян носить маски в период пандемии коронавируса

Российские звезды призвали людей носить маски в период пандемии и подошли к этому креативно. Митя Фомин нашел неожиданный плюс в маске на лице, а Евгений Петросян сочинил анекдот.

Знаменитости обратились к россиянам с призывом носить маски, сообщает телеканал "360". Певец Митя Фомин предложил на маски наносить свое имя, чтобы было удобнее знакомиться. Особенно это может пригодиться при встрече с девушкой, считает исполнитель.

Юморист Евгений Петросян тоже решил отличиться и призвал носить маски, придумав на эту тему анекдот. Певец Олег Газманов обратился с той же просьбой к поклонникам и пожелал им "ясных дней" по мотивам своей известной песни. Артист Владимир Винокур призвал россиян представить, что они на новогоднем карнавале, и не пренебрегать масками.

Также к ношению масок призвали актриса Виталия Корниенко, певица Илона Броневицкая, телеведущая Ксения Бородина. А спортсмен Александр Муромский предложил поставить массовой рекорд по ношению масок.