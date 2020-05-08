Трамп заявил о переговорах с Москвой по вопросу соглашения о контроле над вооружениями

Переговоры с Россией проходят "очень серьезно", отметил президент США Дональд Трамп. Разговор о контроле вооружений прошел с российским коллегой Владимиром Путиным накануне.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что намерен продолжить беседу о контроле над вооружениями с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он обговаривал с Владимиром Путиным данный вопрос и готов в дальнейшем работать над этим, чтобы избежать гонки вооружений.

"Мы говорим об этом очень серьезно. У них много ядерного оружия, у нас тоже. Мы говорим о контроле над вооружениями с РФ. Они хотели бы сделать это, мы бы этого хотели", — сказал он.

Трамп в прошлом году изъявил желание заключить с Россией и Китаем новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.