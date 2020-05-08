Россия приняла предложение США о поставках ИВЛ на фоне пандемии коронавируса

Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин согласился с его предложением принять партию медицинского оборудования из США.

Президенты США и России провели телефонные переговоры, главной темой которых стал вопрос противодействия коронавирусу. Как передает Reuters, Дональд Трамп предложил Владимиру Путину американские ИВЛ.

Предложение американского лидера организовать поставки медицинского оборудования было принято российской стороной.

Известно, что переговоры положительно оценили как в администрации Белого дома, так и в Кремле. Ранее Россия для борьбы с COVID-19 доставляла в США средства индивидуальной защиты. Трамп воспринял этот жест как чрезвычайно любезный.