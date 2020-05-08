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1:55   8 Мая 2020
Армия

Военная полиция РФ провела патрулирование в четырех сирийских провинциях

Военная полиция РФ провела патрулирование в четырех сирийских провинциях

Военная полиция РФ провела патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Сирии. Также был проведен совместный патруль России и Турции.

Российские военные провели патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака, Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ. За сутки не было зафиксировано ударов со стороны незаконных вооруженных формирований, находящихся под контролем Турции.

Также был проведен совместный патруль России и Турции участка трассы М-4 в сирийском Идлибе. Впервые военные дошли до города Эриха, увеличив маршрут до 15 километров. С воздуха патруль контролировался БПЛА ВКС России.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #турция #минобороны рф #цпвс #военная полиция рф

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