Военная полиция РФ провела патрулирование в четырех сирийских провинциях

Военная полиция РФ провела патрулирование по четырем маршрутам в провинциях Сирии. Также был проведен совместный патруль России и Турции.

Российские военные провели патрулирование по маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка, Хасака, Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ. За сутки не было зафиксировано ударов со стороны незаконных вооруженных формирований, находящихся под контролем Турции.

Также был проведен совместный патруль России и Турции участка трассы М-4 в сирийском Идлибе. Впервые военные дошли до города Эриха, увеличив маршрут до 15 километров. С воздуха патруль контролировался БПЛА ВКС России.