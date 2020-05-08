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1:05   8 Мая 2020
Общество

Инфекционист Минздрава назвала сроки активного распространения коронавируса в России

Инфекционист Минздрава назвала сроки активного распространения коронавируса в России

Коронавирус активно будет распространяться в России еще до июня. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24".

Елена Малинникова заявила, что к началу активного распространения коронавируса в нашей стране, начавшегося в марте, нужно прибавить еще три месяца. Получится, что до июня вирус будет активно распространяться среди нас. Об этом пишет РИА Новости.

Инфекционист отметила, что распространение коронавируса может продолжиться и летом. По ее мнению, распространение вируса происходит по определенным законам. Она добавила, что принятые меры могут не дать циркулировать вирусу более 100 дней.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #пандемия #коронавирус

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