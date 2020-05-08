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Трамп назвал "жуликами" получивших Пулитцеровские премии журналистов

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0:31   8 Мая 2020
Политика

Трамп назвал "жуликами" получивших Пулитцеровские премии журналистов

Трамп назвал "жуликами" получивших Пулитцеровские премии журналистов

Пулитцеровские премии, полученные американскими журналистами за антироссийские статьи, следует вернуть обратно. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Награжденных сотрудников The New York Times Трамп журналистами не считает. Он назвал их "жуликами" за то, что те написали неправду.

"Они получили Пулитцеровские премии за то, что в итоге оказалось ложными новостями",  подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что награждать нужно тех, кто пишет правду. Трамп признался, что у него имеется длинный список таких журналистов.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ранее прокомментировал вручение Пулитцеровских премий сотрудникам NYT. Он заявил Федеральному агентству новостей, что потягаться в создании фейков с этим изданием сможет не каждый.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #пулитцеровская премия #nyt

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