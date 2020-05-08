Режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая

Ограничительные меры на фоне коронавирусной пандемии продлятся до 31 мая. Данное постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано в четверг на сайте регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил действие цифровых пропусков на территории Подмосковья до 31 мая. В регионе также продлен режим самоизоляции на фоне активного распространения коронавирусной инфекции.

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса продолжают действовать до 31 мая 2020 года и в Москве. Об этом сказано в указе главы столицы Сергея Собянина. Мэр Москвы отметил, что ждать послабления ограничений не стоит. По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в РФ выросло до 177 160 человек.