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0:14   8 Мая 2020
Общество

Режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая

Режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая

Ограничительные меры на фоне коронавирусной пандемии продлятся до 31 мая. Данное постановление губернатора Андрея Воробьева опубликовано в четверг на сайте регионального правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил действие цифровых пропусков на территории Подмосковья до 31 мая. В регионе также продлен режим самоизоляции на фоне активного распространения коронавирусной инфекции.

Ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса продолжают действовать до 31 мая 2020 года и в Москве. Об этом сказано в указе главы столицы Сергея Собянина. Мэр Москвы отметил, что ждать послабления ограничений не стоит. По данным стопкоронавирус.рф, количество заболевших в РФ выросло до 177 160 человек.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#подмосковье #самоизоляция #коронавирус

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