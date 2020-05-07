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23:42   7 Мая 2020
Политика

Трамп: Вашингтон не мог наладить отношения с Москвой из-за фейкового расследования по РФ

Трамп: Вашингтон не мог наладить отношения с Москвой из-за фейкового расследования по РФ

Фейковое расследование по РФ явилось помехой для налаживания отношений Москвы и Вашингтона. Американский президент Дональд Трамп признался, что рассказал об этом своему российскому коллеге Владимиру Путину.

РФ и США могли бы эффективно сотрудничать. Этому помешало фейковое расследование Мюллера, подчеркнул глава Белого дома. Он заявил, что обсудил этот вопрос с Путиным во время недавних переговоров.

В 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на пост спецпрокурора. Именно он пытался доказать "вмешательство" России во внутренние политические дела США. За два года Мюллер не смог найти ни одного доказательства, в итоге подтвердив отсутствие сговора между Трампом и РФ. 

Так называемое расследование Мюллера обошлось американским налогоплательщикам в 30 миллионов долларов. Эксперты утверждали, что обвинения в адрес России являются внутренней борьбой демократов и республиканцев.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #путин #трамп

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