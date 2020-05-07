Песков напомнил о сроках окончания режима самоизоляции

Пять дней осталось до окончания введенного ранее режима самоизоляции. Об этом заявил пресс-секретарь российкого президета Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности продления президентом РФ режима самоизоляции, Песков ответил, что до завершения объявленного срока осталось еще пять дней. Об этом пишет РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил ведомствам подготовить план по поэтапному снятию ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. Глава государства отметил, что решение будет принято исходя из эпидемиологической обстановки в стране.