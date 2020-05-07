Депутата Милонова возмутило, что Facebook не отвечает за рекламу наркотиков на своем сайте

Издание The Bell пишет, что в русскоязычной версии соцсети Facebook обнаружена неприкрытая реклама наркотиков. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Facebook должен блокировать эту рекламу или прекращать работу на территории РФ.

Портал The Bell пишет, что американская социальная сеть в апреле начала показывать своим пользователям объявления магазина наркотиков XTC Market, который ведет свою деятельность в даркнете. По информации издания, публикация этой рекламы была не сильно замаскирована под объявление сетевого радио.

Виталий Милонов считает, если социальная сеть занимается рекламой наркотических веществ, то она "по сути сообщник наркомафии". Он также задается вопросом, почему в США в отношении этой социальной сети не применяются никакие меры за подобные действия.

"Очень интересно, почему Facebook не отвечает за эти поступки. Ведь за якобы доказанное вмешательство России в американские выборы, которое пытались сфабриковать, соцсеть подверглась очень серьезной обструкции со стороны властей США. А до рекламы наркотиков, почему-то, никому нет дела", — рассуждает депутат в беседе с изданием "Слово и Дело".

В России же, учитывая жесткую позицию правительства относительно продажи наркотиков, ответ на эти действия должен быть не менее решительным. Потому нужно либо обязать Facebook заблокировать такую рекламу, либо же заблокировать саму социальную сеть, если она не займется этой проблемой.

Стоит отметить, что Facebook давно закрепил за собой репутацию одного из небезопасных площадок для общения. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей об утечках данных. Администрация соцсети, по мнению экспертов, плотно сотрудничает со спецслужбами США, "сливая" нужную им информацию.