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21:59   7 Мая 2020
Общество

Оперштаб сообщил, что в Москве за сутки скончался еще 51 пациент с коронавирусом

Оперштаб сообщил, что в Москве за сутки скончался еще 51 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончался еще 51 пациент с выявленным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Всего в Москве скончались 956 человек с коронавирусной инфекцией. Вчера оперштаб сообщал о смерти 38 человек с диагнозом "коронавирус".

В мире зафиксировано более 3,8 млн случаев коронавирусной инфекции. В России выявлено более 177 тыс. человек с коронавирусом. В стране введен режим самоизоляции до 12 мая. Всем гражданам России рекомендуется оставаться дома, а при необходимых выходах на улицу соблюдать социальную дистанцию.

 

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Автор: Илья Романович
#москва #коронавирус #COVID-19

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